Благовещенск, , 10:54 — REGNUM

За 6 месяцев 2019 года в Амурской области родилось на 498 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Если с января по июнь 2018 года в Приамурье появилось на свет 4 413 малышей, то за первые полгода 2019 года в регионе родилось всего 3 915 младенцев. Таким образом, показатель рождаемости в области составил 9,7 человек на 1000 населения, в тоже время показатель смертности показывает уверенный рост — 14,8 человек на тысячу населения.

Снижение рождаемости и повышение смертности специалисты объясняют только низким уровнем жизни амурчан, падение которого продолжается каждый год, несмотря на многообещающие проекты областного и федерального правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье демонстрирует уверенное падение численности населения. Люди при первой возможности стараются покинуть депрессивный регион, в котором падает уровень медицины, не развивается инфраструктура, а огромные стройки федерального значения не дают местным жителям работы, заполняя вакансии приезжими из стран ближнего зарубежья.