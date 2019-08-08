Аддис-Абеба, , 11:55 — REGNUM

Эфиопская товарная биржа (ECX) впервые за 11 лет начнет торговать промышленными товарами. ECX, работающая в стране с 2008 года, до настоящего момента занималась торговлей основными видами сельскохозяйственных товаров, осуществляя эксклюзивную торговлю кофе, который ежегодно приносит в казну Эфиопии одну треть всех доходов от экспорта в свободно конвертируемой валюте.

По словам генерального директора ECX Уондымагеннеху Нэгэра, биржа начнет торговать хлопком в течение предстоящего сезона сбора урожая. «В настоящее время экономические аналитики страны следят за обрабатывающей промышленностью в сельскохозяйственном секторе, и мы намерены включиться в работу по торговле ее конечными товарами. В первую очередь, мы включим хлопок в шорт-лист торговых операций на нашей электронной бирже», — заявил генеральный директор ECX. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

Биржа также нацелена на поэтапное внедрение и других видов промышленной продукции из агросектора для торговли в соответствии с уже имеющимся опытом и знаниями. Одним из ожидаемых продуктов, которые будут включены в оборот на бирже из промышленных продуктов, является сахар. Однако его судьба пока еще не решена. Торговля на бирже хлопком станет первым разом, когда непродовольственные товары обмениваются на торговой площадке даже для поставок на местный рынок. В настоящее время биржа в основном сосредоточена на экспортируемых сельскохозяйственных товарах, в то время как торговля кофе для местных поставок ведется вообще вне биржи.