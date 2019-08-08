Сеул, , 12:55 — REGNUM

Южнокорейская корпорация LG готовится представить свой новый продукт — смартфон с двумя экранами. Релиз состоится уже в сентябре, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление компании.

Новое устройство представляет собой второе поколение модели LG V50 ThinQ, которая также имеет два экрана и 5G модуль. Смартфон поступил в продажу лишь в мае, однако с тех пор было продано уже свыше 300 тысяч единиц.

LG стремится занять как можно большую долю рынка смартфонов, поддерживающих 5G. Кроме того, новое устройство позволит конкурировать с производителями складных смартфонов, которые поступят в массовую продажу уже осенью. Многие пользователи опасаются, что складные телефоны ненадёжны и легко ломаются, — смартфон от LG лишён этих недостатков и при этом обладает двумя экранами, что позволяет работать сразу в нескольких приложениях.