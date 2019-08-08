Красногорск, , 10:42 — REGNUM

Специалисты судостроительного производства АО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область) заложили первый серийный большой гидрографический катер проекта 23 370 Г. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Приказом Главнокомандующего ВМФ катеру присвоено имя «Александр Фирсов», — говорится в сообщении.

Гидрографические катера проекта 23 370 Г будут выполнять лоцмейстерские и гидрографические работы, постановку (съемку) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, другие операции, связанные с доставкой обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты.

ОАО «КАМПО» (до акционирования — Орехово-Зуевское конструкторское бюро кислородного оборудования) образовано в 1953 году. Одно из старейших предприятий промышленного комплекса, разработчик и серийный производитель в сфере приборостроения для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. Выполняет строительство судов для ВМФ России по Гособоронзаказу в рамках реализации Программы военного кораблестроения до 2050 года.

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