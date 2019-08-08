Москва, , 11:15 — REGNUM

Столичная компания выиграла тендер на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских учреждений Германии. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

По итогам пробной партии будет принято решение о распространении данных новаций уже на всю сеть медицинских муниципальных клиник в Мюнхене. Речь идёт о поставке примерно 20 тысяч световых приборов.

«Данный пример показывает, что молодая московская компания может составить серьёзную конкуренцию гигантам индустрии, предлагая сертифицированную продукцию европейского качества», — отметил глава департамента Александр Прохоров.

Напомним, ранее Москва заключила два офсетных контракта на закупку препаратов для лечения и профилактики массовых тяжёлых эндокринных и онкологических заболеваний.