Сеул, , 14:56 — REGNUM

Банк Кореи недоволен сложившейся экономической ситуацией в стране и намерен ещё раз понизить ключевую ставку. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление регулятора.

Здание Банка Кореи в Сеуле (cc) Me

Последний раз ставка снижалась в июле — тогда она была установлена на уровне в 1,5%, что на 0,25% ниже предыдущего значения. Это произошло впервые за три года. Однако такие осторожные действия, похоже, не приведут к нужному эффекту, считают аналитики. Рост экономики замедляется, торговая война США и Китая — главных внешнеторговых партнеров Южной Кореи — лишь нарастает; кроме того, испортились отношения с Японией, которая ввела экспортные ограничения, и, наконец, снижается глобальный спрос на полупроводники и электронику. Все эти негативные факторы уже сказались на экономике в целом и крупнейших компаниях, прибыль которых резко сократилась в первом полугодии 2019 года.

Банк Кореи снижает ставку, чтобы стимулировать кредитование, необходимое для развития бизнеса и поддержания покупательной способности населения.