Москва, , 10:32 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года самым продаваемым премиальным седаном на авторынке России стал BMW 5-й серии. Об этом 8 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

BMW 5 (cc) M 93

Всего с января по июль 2019 года было реализовано 4090 единиц BMW 5-й серии. На второй строчке рейтинга самых популярных моделей класса премиум находится Mercedes-Benz E-Класса. За семь месяцев было продано 3437 единиц этой премиальной модели. Третье место занимает модель BMW 3-й серии. Их предпочли 2853 российских автолюбителя.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Mercedes-Benz С-Класса (2135 ед.) и седан Audi A4 (1272 ед.).

Далее идут: Lexus ES (962 ед.), Mercedes-Benz S-Класса (901 ед.), Audi А3 (666 ед.), BMW 7-й серии (647 ед.) и Genesis G70 (629 ед.).

Напомним, в июле 2019 года продажи машин премиум-класса выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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