Краснодар, , 10:20 — REGNUM

743 лифта в многоквартирных домах планируется заменить в Краснодарском крае до конца 2019 года в рамках программы капитального ремонта. Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 8 августа. Параллельно ведется формирование списка капремонта жилых домов на 2020 год, в том числе — на замену лифтов.

В лифте Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В список включат лифты, которые отработали назначенный срок службы и подлежат замене. После утверждения планов будет известно точное количество оборудования, подлежащего замене в 2020 году», — прокомментировал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Евгений Зименко.

В общей сложности на территории Краснодарского края сегодня насчитывается 2,9 тыс. жилых многоэтажек, оборудованных пассажирскими лифтами. Из 10 тыс. единиц лифтов около 1,9 тыс. отработали срок службы.