Москва, , 10:17 — REGNUM

Инвестиционная компания АФК «Система» и её финансовый партнер завершили сделку по покупке долей фармпредприятий «Синтез» и «Биоком» у Marathon Group. Об этом говорится в сообщении компании.

За 11,8 млрд рублей приобретены 46,5% в уставном капитале «Синтеза» и 75,1% в уставном капитале «Биокома».

Сначала доля в компании «Синтез» за 8,2 млрд рублей перешла к компании Sinocom, которую «Система» финансирует вместе с партнером. На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года АФК «Система» и ВТБ приобрели 95,14% акций фармпредприятия «Оболенское» (OBL Pharm). Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей, сделка направлена на создание ведущего в России фармацевтического холдинга.

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