Симферополь, , 10:07 — REGNUM

Для решения задачи по расширению орошаемых земель в Бахчисарайском районе Крыма построят насосную станцию на реке Альма. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК.

«Она обеспечит подачу воды в объёме не менее 1 млн куб. метров для полива 1,5 тысяч га», — отметили в министерстве. Помимо этого, в Красногвардейском районе построят водозаборное сооружение для использования стока реки Салгир.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет количество орошаемых земель в Крыму планируют увеличить вдвое: с 19 тысяч до 44 тысяч га.

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