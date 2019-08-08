Уфа, , 10:05 — REGNUM

В Арбитражном суде Башкирии прекращено производство по банкротству крупнейшего в регионе издательства, работающего в статусе государственного унитарного предприятия. После года конкурсного производства кредиторы и должник — ГУП «Издательство Башкортостан» заключили мировое соглашение. Требования к госпредприятию на момент прекращения дела оценивались в 370,962 млн рублей. ГУП должен погасить долги за год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мировое соглашение было заключено на основании решения собрания кредиторов, которое прошло 25 июля 2019 года. Суд пока не изготовил полное решение о прекращении производства, из результативной части известно, что главный кредитор с суммой основных требований свыше 333,95 млн рублей — АО «Региональный фонд», а также общество вменяет должнику пени — 11,429 млн рублей. В числе кредиторов и министерство земельных и имущественных отношений республики — 5,6 млн рублей (основной долг, без пени), ООО «Уфимская типография № 1» — 1,38 млн рублей, налоговый орган и другие. 311,512 млн рублей из реестра требований обеспечены залогом.

Все долги по условиям мирового соглашения должны быть погашены за год. Гарантией исполнения обязательств в числе прочего является залог здания на проспекте Октября, 2, где ранее был Уфимский полиграфкомбинат. Стоимость объекта — более 491 млн рублей. В качестве залогодателей выступают третьи лица — ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» (ИНН 0278066967), ГУП РБ БИ «Китап» им. Зайнаб Биишевой (ИНН 0278007697).

«Настоящее мировое соглашение заключено в целях прекращения производства по делу № А07−12 321/2017 о банкротстве ГУП «Издательство «Башкортостан» путем достижения соглашения между должником и кредиторами», — резюмируется в решении суда.

Напомним, учредителем ГУП, созданного в 1998 году, являлось министерство имущественных отношений РБ и агентство по печати и средствам массовой информации РБ. На сайте компании уточняется, что она выпускает порядка 70 наименований газет, более 40 наименований журналов, каталогов, книг и прочей продукции. По данным ЕГРЮЛ, с ноября 2018 года предприятие находится в стадии ликвидации.