Бишкек, , 10:02 — REGNUM

Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашений о предоставлении Киргизии гранта и кредита от Азиатского банка развития в рамках проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям», пишет «Tazabek».

В документе говорится о том, что АБР даст $38,6 млн (2,51 млрд рублей), которые будут направлены на модернизацию ирригационной инфраструктуры республики, на улучшение управления системой ирригации и сельскохозяйственными землями, а также на укрепление потенциала по управлению стихийными бедствиями.

Отмечается, что из этих денег $16,8 млн (1,09 млрд рублей) будут предоставлены в качестве гранта, а остальные $21,8 млн (1,42 млрд рублей) — в виде кредита сроком на 32 года, включая 8 лет льготного периода с процентной ставкой — 1% годовых и после окончания льготного периода — 1,5% годовых.