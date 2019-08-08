Сеул, , 09:52 — REGNUM

В июле 2019 года объем обработанных грузов в южнокорейских портах города Пусана увеличился на 2,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Port Terminal.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года в портах города Пусана было обработано 1,86 млн 20-фунтовых контейнеров, что на 2,7% больше по сравнению с июнем 2019 года.

Известно, что число импортных и экспортных грузов увеличилось на 6,4%, до 895 800 контейнеров, а число транзитных грузов, напротив, сократилось на 0,5%, до 963 тыс. контейнеров.

По словам представителей Busan Port Terminal, объем обработанных транзитных грузов вновь начал сокращаться спустя 29 месяцев после восьмимесячного спада, начавшегося в августе 2016 года.

Специалисты опасаются, что из-за напряженных отношений США и Китая и дополнительных тарифов, объем транзитных грузов может значительно сократиться, а из-за экспортного ограничения Японии, может сократиться и объем экспортно-импортных грузов.

Известно, что почти 50% транзитных грузов приходится на грузы из Китая и США, а 15% экспортно-импортных грузов на грузы Южной Кореи и Японии.

Тем не менее, специалисты планируют обработать до конца текущего года около 22,5 млн грузов.