Москва, , 09:39 — REGNUM

Новое производство фторопласта-4 в виде порошка планирует создать химическое предприятие в Кировской области. На эти цели компании одобрен заём на 69 млн рублей, сообщила пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Фторопласт-4 (политетрафторэтилен), также известный как тефлон обладает крайне высокой химической стойкостью к различным воздействиям. Благодаря этому свойству продукт применяется как защитное покрытие в химической, электротехнической и пищевой промышленности, других отраслях.

Отмечается, что кировская компания планирует экспортировать порядка 90% готовой продукции. Наибольший объём поставок запланирован в Италию, Германию и США, поскольку там предъявляются самые высокие требования к качеству продукции. Среди азиатских стран основными потребителями продукта станут компании из Южной Кореи, работающие в отраслях электроники и автомобилестроения.

Отмечается, что по решению экспертного совета ФРП финансовая поддержка будет предоставлена ещё семи проектам в различных регионах России. Общая сумма займов ФРП превысит 869 млн рублей, а стоимость реализации проектов — 2,5 млрд рублей.

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