Москва, , 09:38 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.

«Дело возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании Apple», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого очередная версия Kaspersky Safe Kids лишилась существенной части функционала. Вместе с тем корпорация ввела в iOS версии двенадцатое собственное приложение Screen Time, которое совпадает с приложениями для родительского контроля.

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Изучив материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте специализирующаяся на антивирусных продуктах компания «Лаборатория Касперского» направила в Федеральную антимонопольную службу России жалобу на действия Apple. В российской компании сообщили, что в минувшем году «Лаборатория Касперского» получила от Apple уведомление о том, что приложение Kaspersky Safe Kids для iOS не удовлетворяет требованиям магазина приложений.

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