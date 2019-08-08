Москва, , 09:35 — REGNUM

По итогам июля в России было реализовано в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» 679 автомобилей, что на 24% превышает прошлогодний показатель продаж. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Автомобиль KIA

Всего с января по июль 2019 года в стране было продано 4378 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом. Как сообщают в южнокорейской автокомпании, по программе «KIA Уверен» работают 107 официальных российских дилеров KIA.

Для участия в программе автомобиль KIA должен быть не старше четырёх лет и иметь пробег не более 120 тыс. км. Кроме того, машина должна быть официально ввезена в Россию и реализована впервые у официального дилера автокомпании. Также авто должно иметь сервисную книжку с отметками о прохождении технического обслуживания. К участию в программе не допускаются машины после серьезных аварий.

Напомним, в июле 2019 года автокомпания KIA реализовала в РФ 18 811 машин. Это на 1,5% больше, чем в 2018 году.

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