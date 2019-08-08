Нижневартовск, Югра, , 09:24 — REGNUM

В Югре на территории Самотлорского месторождения обустроят пять новых скважин. Главгосэкспертиза России по ХМАО одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий, сообщили корреспонденты ИА REGNUM в ведомстве.

Все пять площадок расположены на освоенном участке, где находятся действующие объекты промысловой инфраструктуры, в том числе эксплуатационные нефтяные скважины, технологические трубопроводы и другие сооружения.

Заказчик работ по обустройству участков нефтедобычи на Самотлорском месторождении — АО «Самотлорнефтегаз». Это одно из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть». Проектировщиком выступила фирма «РН-УфаНИПИнефть».

Самотлорское месторождение расположено вблизи города Нижневартовска, в районе озера Самотлор. За 50 лет эксплуатации на Самотлорском месторождении пробурено более 18 тыс. скважин, добыто 2,8 млрд тонн нефти и 377 млрд кубометров газа.