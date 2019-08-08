Сеул, , 09:27 — REGNUM

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь 2019 года экспорт КНДР в Китай увеличился на 14% и составил $150 млн, а импорт — на 15,5%, до $1,14 млрд.

Известно, что товарооборот между Китаем и КНДР в январе сократился на 8,8%, в феврале — на 4,5%, однако в марте, после «срыва переговоров» Северной Кореи и США в Ханое, напротив, вырос на 38,1%, в апреле — на 39,3%, в мае — на 19,1%, в июне — на 8,7%

По данным Корейской ассоциации международной торговли, в первой половине года основной экспорт Северной Кореи в Китай пришелся на продукты питания (фрукты, морепродукты, мука), полезные ископаемые (вольфрам, молибден), а также на парики, текстиль и детали для часов.

В 2018 году дефицит торгового баланса страны составил $2 млрд, однако в первой половине года сократился до $1,04 млрд.

Кроме того, специалисты отметили, что число северокорейских рабочих, находящихся на территории Китая, составляет около 70 тыс. — 80 тыс. человек.