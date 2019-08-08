Севастополь, , 09:09 — REGNUM

С начала 2019 года предприятия Севастополя добыли около 16 тысяч тонн водно-биологических ресурсов — рыбы, мидий, креветок и рапанов. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в пресс-службе городского департамента сельского хозяйства.

Ловись, рыбка, большая и маленькая! Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

«Более половины общего улова — 8129 тонн — приходится на хамсу, кильки — 5890 тонн, ставриды — 1082 тонны», — отметили в департаменте.

По данным чиновников, в отрасли занято 42 хозяйствующих субъекта, зарегистрированных в городе, в которых трудятся около 1000 севастопольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с главами Крыма и Севастополя заявил, что городу-герою вернут льготы для свободной экономической зоны, которые были отменены в 2018 году.

Об этом: Севастополю вернут льготы для свободной экономической зоны — Медведев