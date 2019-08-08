Казань, , 09:06 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск к основной метростроительной компании Татарии — АО «Казметрострой», которую возглавляет республиканский депутат. Речь идёт о взыскании свыше 40 млн рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 2 августа 2019 года, истцом выступает АО «Татэлектромонтаж». Сумма исковых требований — 40 842 085,37 рубля. Подробности иска пока неизвестны.

Денежные претензии к метростроевцам есть и у комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани, подавшего иск на сумму чуть более 1,7 млн рублей, который начнут рассматривать 5 сентября. Речь идёт «о взыскании 1 381 618 руб. 96 коп. задолженности и 372 936 руб. 67 коп. пени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года была сделана 13-я попытка обанкротить бывшее муниципальное предприятие, которое было акционировано в 2012 году — АО «Казметрострой». Директором компании является депутат Госсовета Татарии Марат Рахимов. Общая численность работников превышает 1 тыс. человек. Компания работала не только на метростройках столицы Татарии, но и имеет контракты в Москве, а также пыталась получить контракт на возведение метро в Ташкенте.

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