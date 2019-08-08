Москва, , 08:40 — REGNUM

В Москве фасады панельных многоэтажек постройки 1960-х годов, облицованных мелкой плиткой, начали ремонтировать по новой технологии, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Хищения, жалобы и непрофессионализм: Как делают капремонт в Москве

Мелкая плитка начала разрушаться и восстановить облицовочный слой плитки технически не представлялось возможным.

Теперь для капремонта таких фасадов применяется метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией.

По новой технологии в Москве уже начали более 100 панельных домов, облицованных мелкоразмерной плиткой. Всего в 2019 году планируется провести ремонт более 1 тыс. фасадов.

Как сообщало ИА REGNUM, программа капремонта жилья в Москве действует уже несколько лет. Она началась в 2015 году, завершить её планируется в 2044 году.

Ранее на эту тему: В Москве хотят установить минимальный размер средств фонда капремонта