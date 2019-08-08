Сеул, , 08:36 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Hancom подписали бизнес-соглашение с представителями министерства почты и телекоммуникаций Лаоса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно данному соглашению, южнокорейская компания разработает и поставит программное обеспечение для государственных учреждений Лаоса.

Известно, что в настоящее время правительство Лаоса осуществляет комплексный план по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в стране. К 2030 году правительство страны планирует завершить создание цифровой инфраструктуры.

«Мы продолжим укреплять сотрудничество с правительством Лаоса в области информационно-коммуникационных технологий, начав с разработки офисного программного обеспечения, — сообщили представители компании Hancom. — В будущем мы намерены расширить свой бизнес и выйти на другие зарубежные рынки».