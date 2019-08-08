Вашингтон, , 08:13 — REGNUM

Россия быстрее переориентируется на внутренние источники финансирования и на сокращение внешнего долга в условиях новых американских санкций. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's.

Аналитики в числе прочего отметили снижение доли внешнего долга в общем объеме государственных заимствований до 24,3% уже в 2018 году, хотя правительство РФ наметило снижение с 26,1% в 2018 году до 22,3% к 2021 году.

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В Moody's полагают, что санкции вызовут временные колебания на российских финансовых рынках и ослабление рубля, а также дальнейшее сокращение в России номинированных в долларах выпусков облигаций. Вместе с тем эксперты отметили низкую зависимость РФ от финансирования экономики в американских долларах, что также снижает риски ликвидности госдолга.

От России в Moody's ждут устойчивости к будущим санкциям благодаря накопленным финансам, низкой нужде в заимствованиях и политическим инструментам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Moody's предположили, что новые санкции США будут «оказывать давление на долгосрочные экономические перспективы» за счёт более низких уровней инвестиций и доступа к технологическим трансферам.

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