Сеул, , 08:10 — REGNUM

Несмотря на то, что на мировом рынке косметических средств первое место занимает Япония, популярность южнокорейской косметики на рынке Японии продолжает расти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы Южной Кореи.

В 2018 году экспорт косметики в Японию составил 360 млрд вон (~$296,02 млн), что на 34,2% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что в прошлом году экспорт косметических средств из Южной Кореи вырос по пяти направлениям. В частности, экспорт косметики в Китай увеличился на 37,5% (отдельно в Гонконг — на 7,7%), в США — на 20,8%, во Вьетнам — на 19,8%.

В 2018 году доля косметического экспорта Южной Кореи в Японию увеличилась до 4,8%.

Известно, что данная тенденция сохраняется и на сегодняшний день.

В период с января по май 2019 года доля экспорта косметики в Японию увеличилась до 6,1%.