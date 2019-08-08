Сеул, , 07:54 — REGNUM

Южнокорейский магазин беспошлинной торговли Shinsegae Duty Free вошел в топ-10 лучших магазинов беспошлинной торговли мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский журнал Moody Report.

Согласно опубликованным данным, магазин Shinsegae Duty Free занял 9-е место в рейтинге, что на 4 строчки выше, по сравнению с результатами прошлого рейтинга лучших магазинов беспошлинной торговли.

В 2018 году объем продаж Shinsegae Duty Free составил €2,37 млрд. Известно, что другой южнокорейский магазин беспошлинной торговли Doota Duty Free занял 17-е место в списке с объемом продаж €671 млн.

Первое место в списке занял швейцарский магазин беспошлинной торговли Dufry (€7,68 млрд), второе и третье место заняли южнокорейские магазины беспошлинной торговли Lotte Duty Free (€6,09 млрд) и Shilla Duty Free (€5,47 млрд) соответственно.

«В 2018 году мы открыли два магазина беспошлинной торговли в аэропорту Инчхона и в районе Каннам города Сеула, что и привело к увеличению продаж», — сообщили представители Shinsegae Duty Free.