Москва, , 07:47 — REGNUM

В России средний размер лимитов по кредитным картам у граждан вырос во втором квартале на 12,3% по сравнение с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.

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Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%). Число граждан с открытыми кредитами за два года снизилось на 6% (в 2017 году — 57%). Чаще долги по кредитам имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%) и жители сёл (56%).

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