Ульяновск, , 07:34 — REGNUM

В Ульяновске в связи с ожидаемыми массовыми увольнениями на автомобильном заводе состоялось заседание трёхсторонней комиссии региона по регулированию социально-трудовых отношений. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители ООО «УАЗ», профсоюзы и члены правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, в настоящее время на ООО «УАЗ» числятся 8900 сотрудников, с 25 июля на предприятии объявлена программа добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях. Ранее премьер-министр Александр Смекалин заявлял, что речь идёт об «элементарном сокращении персонала — порядка тысячи сотрудников». Глава областной федерация профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев сообщил, что «в официальном обращении в службу занятости речь шла только о 50 сотрудниках».

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что выступает «против наметившихся сокращений», отметив, что «нужно проработать меры стимулирования завода».

Первый вице-спикер Законодательного собрания, глава фракции единороссов Василий Гвоздев считает, что руководством автозавода «проигнорированы юридические нормы и принципы социального партнерства, не разработана программа развития предприятия». По его словам, выделяются «миллионы бюджетных средств на поддержку предприятия», в то время как «менеджмент УАЗа продолжает получать зарплату в сотни тысяч рублей и сокращать работников». Данный вопрос будет вынесен на обсуждение депутатского корпуса.

На заседании члены комиссии приняли решение о том, что автомобильный завод представит программу развития предприятия.

Напомним, автозавод в Ульяновске создан около 80 лет назад и специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости под торговой маркой УАЗ. В 2000 году вошёл в структуру концерна Sollers.

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