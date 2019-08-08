Сеул, , 07:30 — REGNUM

В первой половине 2019 года количество новых корпораций в Южной Корее увеличилось на 2,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года число новых корпораций в стране составило 53 901 предприятие, что является рекордным показателем за всю историю ведения статистики.

Известно, что в июне 2019 года число новых корпораций составило 8 558 предприятий, что на 1,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди корпораций 21,1% (11 369 компаний) работают в сфере оптовой и розничной торговли, 18,3% или 9 851 предприятие — в сфере обрабатывающей промышленности, 12,6% или 6 772 предприятия — в сфере недвижимости, 10,3% или 5 533 предприятия — в строительной сфере.

Известно, что 18 587 предприятий (34,5%) были открыты людьми в возрасте от 40 лет, 14 159 предприятий (26,3%) — в возрасте от 50 лет, 11 301 предприятие (21%) — в возрасте от 30 лет.

Количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, увеличилось на 5,4%, до 14 011 предприятий, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, — на 1%, до 39 890 предприятий.