Пермь, , 07:26 — REGNUM

В Перми главный врач поликлиники уличен в дроблении закупок, тогда как все они являются единой сделкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, весной 2019 года учреждение заключило три договора на поставку медицинских перчаток и два — на поставку медоборудование. Сумма каждой сделки не превышает 100 тыс. рублей.

Надзорное ведомство указало на то, что все договоры являются частью единой сделки, которую заказчик должен был заключить по итогам аукциона.

За нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг главврачу назначен штраф в 25 тыс. рублей.