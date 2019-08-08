Якутск, 8 августа 2019, 07:30 — REGNUM
В Якутии запустили котельные в Аллаиховском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Своевременная подготовка к зиме в сёлах всех теплоснабжающих объектов дала возможность коммунальным службам запустить котельные.
По информации коммунальщиков, отдалённые северные населённые пункты в полном объёме обеспечены топливом для котельных до открытия дорог-зимников.
Через неделю отопительный сезон начнется ещё в одном районе.
«В Булунском районе котельные топятся круглый год», — добавили в коммунальной службе.
Как сообщало ИА REGNUM, минстрой отменил условия о среднесуточной температуре для включения отопления. Теперь градоначальник любого уровня может пустить тепло в дома своего населённого пункта.