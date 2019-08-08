Якутск, , 07:30 — REGNUM

В Якутии запустили котельные в Аллаиховском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минстрой: включить отопление летом может мэр

Своевременная подготовка к зиме в сёлах всех теплоснабжающих объектов дала возможность коммунальным службам запустить котельные.

По информации коммунальщиков, отдалённые северные населённые пункты в полном объёме обеспечены топливом для котельных до открытия дорог-зимников.

Через неделю отопительный сезон начнется ещё в одном районе.

«В Булунском районе котельные топятся круглый год», — добавили в коммунальной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, минстрой отменил условия о среднесуточной температуре для включения отопления. Теперь градоначальник любого уровня может пустить тепло в дома своего населённого пункта.