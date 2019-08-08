Санкт-Петербург, , 07:19 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года продажи подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности, по данным агентства, за период с января по июнь 2019 года в Северной столице было реализовано 84 100 легковых автомобилей с пробегом.

Первое место среди поддержанных авто в Санкт-Петербурге занимает немецкая марка Volkswagen. За январь-июнь 2019 года петербуржцы купили 6696 машин с пробегом этого бренда, что на 4% меньше по сравнению с годом ранее.

Вторая строчка у отечественной Lada. Падение продаж авто с пробегом российской марки составило 15%, что в количественном выражении составляет 6453 единицы.

В тройку лидеров петербургского рынка подержанных авто вошла американская марка Ford (6119 ед.; — 8%).

Четвертое и пятое места заняли южнокорейские марки KIA (5219 ед.; — 4%) и Hyundai (4552 шт.; — 4%) соответственно.

Стоит отметить, что доля перечисленных выше марок составляет около 35% рынка легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в Санкт-Петербурге реализовано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года.

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