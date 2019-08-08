Москва, , 07:09 — REGNUM

Торги по рублю 7 августа открылись ростом. В плюсе он торговался примерно шесть часов. Хорошую поддержку ему оказали успешный аукцион Минфина и рост индекса RGBI, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

7 августа Минфин на аукционе разместил ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Спрос на облигации составил 59,1 млрд рублей. По итогам дня индекс RGBI вырос на 0,06%, до 143,23.

Спрос на ОФЗ сохраняется хороший, но на вечерней сессии давление на нацвалюту оказала нефть своим падением на 5%. Нефтяные котировки снизились после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Пара доллар/рубль повышалась до 65,70 руб., евро/рубль — до 73,80 руб. На вечерней сессии рубль частично отыграл потери на фоне коррекционного движения Brent, что позволило ему закрыться против иностранных валют в небольшом плюсе.

Торги по рублевым парам завершились небольшим ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,09%, до 65,33 руб., евро/рубль — на 0,10%, до 73,18 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 79,50 руб.

Сегодня, 8 августа, баррель Brent подорожал на 0,77%. Цена корректируется после вчерашнего падения. Отчеты по запасам нефти от API и минэнерго США вышли, поэтому фокус внимания участников рынка с отчетов вернулся на торговую войну США с Китаем.

Уровень 65,65 для покупателей пока не по зубам. Сегодня, скорее всего, торги по паре доллар/рубль откроются снижением в районе 65,25 на фоне роста цен на нефть. Потом стоит следить за поведением цены около 65,00 руб.

Если валюта не устоит, то, возможно, доллар ослабнет до 64,45 руб. Укрепления доллара до 66 рублей можно ожидать при падении цены на нефть ниже $55,80.

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