Петропавловск-Камчатский, , 07:16 — REGNUM

Власти Камчатского края потратят на экспозицию региона на V Восточном экономическом форуме не менее 50 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Окончательная сумма расходов на участие камчатской делегации в ВЭФ пока не известна. Павильон будет выполнен в форме камчатского краба, внутри «клешней» которого разместятся тематические зоны. Основная часть экспозиции будет расположена в «панцире» краба.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне предполагалось, что на павильон Камчатки для ВЭФ-2019 будет потрачено 23 млн рублей.