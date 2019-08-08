Челябинск, , 06:30 — REGNUM

Метро в Челябинске если и следует развивать, то в очень отдалённой перспективе. Такой вывод напрашивается из проекта генерального плана развития муниципалитета до 2039 года, который был разработан экспертами Российского института градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР».

Обсуждение проекта генплана прошло в Челябинске 7 августа. Главный инженер проектов института Владислав Татарников отметил, что если и развивать метрополитен, то лишь в очень отдалённой перспективе. Он полагает. что сейчас имеется большой резерв из уже действующих видов общественного транспорта, которые надо развивать, пишет агентство «ЕАН».

Отметим, также в проекте генплана речь идёт о создании скоростного трамвая и лёгкого рельсового транспорта.

Метро в Челябинске строят уже почти 30 лет. Но пока ни одна станция так и не доведена до своего логического завершения.