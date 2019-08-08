Пекин, , 06:14 — REGNUM

В Китае наблюдается стремительный рост дохода и потребления в нищих районах страны на протяжение последних 70 лет, говорится в докладе Национального бюро статистики КНР, передает 8 августа агентство Синьхуа.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

В 2018 году располагаемый доход на душу населения в указанных районах вырос в 40 раз относительно 1949 года и достиг отметки 14 617 юаней ($2088), что в среднем составляет 5,5% в год.

Разрыв доходов между городом и селом сузился, в то время как соотношение располагаемого дохода на душу населения городских жителей к сельским составило 2,69 в 2018 году, что на 0,64 меньше, чем в 1956 году.

Уровень потребления в сельской местности продолжил расти за последние 70 лет. Потребление сельского населения на душу в среднем составило 12 124 юаня в год в 2018 году, демонстрируя среднегодовой рост за 70 лет на 5,2%. Это, в свою очередь, в 32,7 раза больше, чем в 1949 году. Коэффициент Энгеля для сельских жителей пал на 38,5 процентных пунктов с 1954 года до 30,1%.

Жилая площадь на душу населения в сельских районах Китая в 2018 году составила 47,3 квадратных метра, что значительно больше 8,1 квадратных метра в 1978 году, говорится в докладе.