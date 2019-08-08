Южно-Сахалинск, , 06:10 — REGNUM

Ростехнадзор выявил 180 нарушений при плановой проверке соответствия выполняемых работ на строительстве первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 требованиям техрегламентов и проектной документации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основные нарушения — в несоответствии выполненных работ проектной документации. Таких нарушений выявлено 137, что составляет 76% от общего числа. Также проверяющие обнаружили 28 фактов нарушений требований пожарной безопасности, 15 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований к охране окружающей среды. Сотрудники Ростехнадзора возбудили 11 административных производств, руководство строительства также получило предписания о необходимости устранения нарушений.

Итогом многочисленных нарушений стало то, что заключение о соответствии объекта требованиям техрегламентов и проектной документации до сих пор не выдано. А это, в свою очередь, является препятствием для ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года аудиторы Счетной палаты России пришли к выводу, что ПАО «Русгидро» продолжает срывать сроки ввода объектов большой энергетики в ДФО в эксплуатацию. Менеджмент «Русгидро» в очередной раз упрекнули в неэффективности. В качестве самых проблемных объектов, также, в очередной раз, были названы ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края и ГРЭС-2 на Сахалине.