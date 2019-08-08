Синин, Китай, , 05:55 — REGNUM

Выставка ковров, открывшаяся в провинции Цинхай на северо-западе Китая, привлекла торговцев, правительственных чиновников и представителей 41 страны мира, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Китайская (Цинхайская) международная выставка ковров 2019 с 7 по 11 июля проходит в столице провинции Цинхай городе Синине. Сорок шесть китайский производителей ковров и 76 иностранных компаний приняли участие в мероприятии.

За 15 лет своего существования выставка внесла огромный вклад в экономическое и торговое сотрудничество между Цинхаем и партнерами по всему миру, а также в строительство «Нового шелкового пути», сообщили в оргкомитете выставки.

Впервые в этом году Цинхай принимает также Международную Эко-промышленную выставку наряду с выставкой ковров. Во время мероприятия пройдут форумы сотрудничества и развития экологической промышленности, а также тематические мероприятия касательно тибетской медицины и электронной коммерции.

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