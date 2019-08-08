Курган, , 05:48 — REGNUM

В Курганской области два предприятия получат из регионального бюджета возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга в размере 11,7 млн рублей. Об этом 7 августа заявил на заседании комиссии по отбору получателей мер стимулирования деятельности в сфере промышленности заместитель губернатора Зауралья Андрей Саносян.

Комиссией были рассмотрены заявления двух курганских предприятий — ЗАО «Курганстальмост» и АО «Кургандормаш». Предприятия приобрели по договорам лизинга оборудование, необходимое им для развития производства — лазерную обрабатывающую установку «Мицубиси» и автокран.

Все условия, необходимые для оформления заявления на возмещение части на уплату первого взноса по договору лизинга, промышленники выполнили и предоставили необходимые пакеты документов.

По решению комиссии ЗАО «Курганстальмост» получит субсидию в размере 2,3 млн рублей, а АО «Кургандормаш» — 9,4 млн рублей.