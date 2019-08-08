Нижний Новгород, , 05:34 — REGNUM

Нижегородское ОАО «Гидромаш» в суде требует с АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» свыше 800 тыс. долларов США. В иске, поданном в Арбитражный суд Нижегородской области, фигурирует задолженность в иностранной валюте, которая эквивалента сумме в 50,3 млн рублей. Слушания назначены на 6 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 22 июля 2019 года, к производству его приняли 29 июля. Сумма исковых требований в рублях превышает 50,325 млн. Спор касается взыскания «задолженности в размере 771 829,73 долларов США, процентов в размере 42 794,95 долларов США по договору №o700008307 от 04.03.2010 года». Подробности дела пока неизвестны, компания-истец является крупным в стране разработчиком и производителем шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для гражданских летательных аппаратов.

В начале июля тот же истец обратился к корпорации в лице ей филиала «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» с иском на сумму 34 557 491,8 рубля. Заседание по этому делу пройдёт 18 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодня корпорация «МиГ» разрабатывает перспективный авиакомплекс дальнего перехвата, призванный прийти на замену истребителю-перехватчику МиГ-31, когда тот выработает свой ресурс.

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