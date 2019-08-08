Благовещенск, 8 августа 2019, 05:34 — REGNUM
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предложил для достройки космодрома учредить организацию, которая будет единственным исполнителем работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По мнению Рогозина, такая организация должна обладать определённым правовым статусом, наделяющим её правом устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов в целях недопущения остановки финансово-хозяйственной деятельности организации. Кроме того, предлагается предоставить ей особое правовое регулирование ряда процедур, касаемых предоставления земельных участков, пишет ТАСС.
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Как сообщало ИА REGNUM, приговором Уссурийского районного суда бывший руководитель строительной организации, осуществлявшей строительство объектов космодрома «Восточный» Виктор Гребнев за хищения в особо крупном размере был приговорён к пяти годам условно.