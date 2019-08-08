Мамадыш, Татария, , 04:48 — REGNUM

Из федерального бюджета будет выделено почти 25 млн рублей на расчистку и дноуглубление реки Ошма в городе Мамадыш (Татария). Министерство экологии и природных ресурсов региона объявило электронный аукцион на выбор подрядчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 14 августа 2019 года, источник финансирования — федеральный бюджет. Начальная стоимость лота — 24 941 130,46 рубля. Работы в 2019—2020 годы будут проходить в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014−2021 годы» госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014−2021 годы». Средства выделяются в форме субвенций по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

«Проведение расчистки и дноуглубления р. Ошма в г. Мамадыш позволит избавиться от загрязнения, засорения, заиления и последующего истощения водного объекта, а также снизить негативное воздействие вод на население в пределах населённого пункта Мамадыш», — отмечается в техзадании.

В документации уточняется, что работы должны быть завершены до 15 декабря 2020 года.

Напомним, ранее жители Аксубаевского района жаловались на «молочный» цвет реки Малая Сульча. В ходе обсуждения проблемы загрязнения местные жители также отмечали, что река обмелела и требуются обширные работы.

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