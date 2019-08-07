Ижевск, , 23:53 — REGNUM

Глава Удмуртии Александр Бречалов 7 августа ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире на радио «Моя Удмуртия». Вновь он остановился на планах перепрофилирования объекта УХО (уничтожения химического оружия) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности в Камбарке.

Александр Бречалов в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» и «Моя Удмуртия» ответил на вопросы жителей республики Udmurt.ru

«Завод мы строить не будем. Будет перепрофилирован объект по уничтожению химического оружия, который будет утилизировать только промышленные отходы I и II класса. Приём радиоактивных отходов исключён», — вновь убеждает жителей глава региона.

Он заверил, что будет проводится радиационный контроль отходов, которые будет принимать комплекс. При этом он отметил, что попадание отходов в окружающую среду полностью исключено, поскольку это будет предприятие замкнутого цикла.

«Все это после очистки и обезвреживания является вторичным сырьём. Захоронение продуктов переработки не предполагается», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно. ЦИК республики уже дважды отказал инициативной группе по разным причинам, которая намеревалась провести референдум по вопросу перепрофилирования объекта. Ранее Бречалов подробно рассказывал о создании комплекса на своей странице в социальных сетях.