Аден, Йемен, , 23:19 — REGNUM

Жертвами столкновений между ополченцами и «президентской гвардией» в йеменском Адене стали трое человек, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Война в Йемене (cc) Dan

Число раненых в ходе столкновений составляет девять человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и двоих тяжело раненых.

Аден является столицей «правительственной коалиции» Йемена, в которую входят как местные ополченцы, так и представители Саудовской Аравии и ОАЭ.

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