Пекин, , 21:54 — REGNUM

С начала 2019 года продолжается рост золото-валютных резервов (ЗВР) Китая, которые на конец июля превысили 3,1 трлн долларов, увеличившись на 1% по сравнению с началом текущего года, сообщает 7 августа Синьхуа со ссылкой на неназванные данные, опубликованные в среду.

Общий объем китайских ЗВР в абсолютных цифрах за этот период, как сообщает государственное управление валютного контроля КНР, увеличился на 31 млрд долларов.

Отметим, что политика КНР в сфере покупки золота является фактором, вызывающим серьёзное напряжение в элитных финансовых кругах Запада; аналогичную политику в сфере увеличения ЗВР проводит Российская Федерация.