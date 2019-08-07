Лондон, 7 августа 2019, 20:28 — REGNUM
По мнению аналитиков, главным фактором снижения нефтяных цен является эскалация торговой войны США и Китая, которая угрожает замедлить глобальный спрос на нефть, 7 августа передает агентство Reuters.
Толчком к падению котировок на 4−6% стал новый прогноз EIA, в котором был понижен рост спроса на нефть и топливо в США и во всём мире в 2019 и 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа нефть марки Brent опустилась до $56 за баррель — минимального значения с начала 2019 года.
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