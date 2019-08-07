Ижевск, , 20:17 — REGNUM

Администрация Ижевска может передать три подземных перехода в городе в концессию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Переходы расположены на улице Удмуртской в микрорайоне «Север», на Воткинском шоссе и на перекрёстке улиц Удмуртская и Красногвардейская. Потенциальным концессионером на инвестсовете выступило ООО «Аймедиа».

Предлагается заключить концессионное соглашение сроком на 15 лет за 13 млн рублей. В течение первых двух лет инвестор планирует отремонтировать переходы, реконструировать систему освещения, оборудовать современные входные группы и установить камеры видеонаблюдения. Инвестор полагает, что затраты окупятся в течение 12 лет за счёт размещения рекламы и сдачи в аренду участков для торговли. По итогам заседания инвестсовета предложение включили в перечень приоритетных инвестпроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно о планах администрации Ижевска передать в концессию остановочные комплексы на территории города. Всего в Ижевске 683 остановки, отмечал глава города Олег Бекмеметьев. Все остановки необходимо оборудовать антивандальными камерами, а окупаться они будут также за счёт размещения рекламы.