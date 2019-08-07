Вашингтон, , 20:14 — REGNUM

Толчком для резкого снижения нефтяных котировок стал прогноз Управления энергетической информации правительства США (EIA), 7 июля передает агентство Reuters.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

EIA изменило прогноз спроса на сырую нефть и жидкое топливо в США в сторону снижения. Ожидается, что потребление в текущем году оно вырастет на 210 000 баррелей в сутки — это на 40 000 баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в июне.

Согласно новому прогнозу рост мирового потребления нефти также уменьшен — на 0,1% в 2019 и 2020 годахы. При этом ожидаемый рост добычи нефти в США в 2019 году вырастет на 1,28 млн баррелей, до 12,27 млн баррелей в сутки.

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