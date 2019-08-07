Лондон, , 20:02 — REGNUM

Мировые цены на нефть просели примерно на 5% до новых минимумов с начала 2019 года, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Нефть (cc) ptra

В ходе торгов нефть марки Brent опустилась до минимального значения в $56,02 за баррель. В настоящий момент «мировой эталон» находится в минусе на $2,53 (4,29%), на отметке $56,41 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 2,46 (4,59%) и оценивается в $51,17 за баррель. Ранее в ходе торговой сессии марка уже снижалась до $50,53 за баррель.

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