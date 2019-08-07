Воткинск, Удмуртия, , 19:55 — REGNUM

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении директора воткинского ООО «Станкомаш» по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, предприятие занимается литьём прочных цветных металлов. С декабря 2017 года по май 2019 года глава предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам. Общий объём невыплаченных средств составил 558 тыс. рублей.

Проводился допрос работников ООО, изъяты финансово-бухгалтерская и учредительная документация. Директор полностью признал свою вину, зарплату всем он выплатил. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в Приволжском федеральном округе объём просроченной задолженности по заработной плате составил 245,5 млн рублей. Средства недополучили 4098 сотрудников поволжских предприятий, средний объём невыплаченной зарплаты составляет 59,9 тыс. рублей на каждого. С начала года долги по зарплатам в округе выросли на 0,2%. Несмотря на значительное снижение долга от уровня января, на 26,5%, за месяц Удмуртия увеличила задолженность на 77%.

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