Набережные Челны, Татария, , 19:10 — REGNUM

Начало работы крематория для животных в Набережных Челнах, которое планировалось на 30 августа, откладывается из-за проблемной погоды и отсутствия нормальных подъездных путей к крематорию. В связи с этим затягивается газификация, а работа печи осуществляется за счёт использования электричества и газа, сообщил руководитель благотворительного фонда «Азира» Илхам Шакиров.

По его словам, в настоящий момент осталось лишь проверить газовые трубы и провести контрольный запуск оборудования крематория, которое приобреталось на средства гранта «Татнефти». Он уточнил, что электричество должны были подключить в апреле, но это произошло только в июле.

«Сейчас главное — завести газгольдер на 900 литров. Но дороги нет, и никто не займется этим», — цитирует главу фонда «Бизнес-online».

Он пояснил, что в районе Набережных Челнов, где располагается крематорий, дорога не предусмотрена. В случае организации подъездных путей собственными силами есть риск, что позднее дорогу по требованию администрации придётся разобрать.

«Что городу надо? То и дело говорят, что там-то и там-то укусили человека. Но что у нас делают для того, чтобы это предотвратить?» — задаётся вопросом Шакиров.

ИА REGNUM напоминает, законодательно захоронение животных запрещено в России, за указанные действия предполагается штраф. При этом многие хоронят погибших питомцев во дворах домов, на даче, за городом, однако останки животных могут вымываться сточными водами и является источником инфекций. В некоторых городах России для решения проблемы созданы кладбища для животных, в крупных городах стали появляться крематории.